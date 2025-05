Chiringuito ’sorvegliati’. Primi controlli dei vigili. Deroga in vista sulle feste

Primi controlli sui chiringuito. L’amministrazione non ha perso tempo. Alcuni chioschi devono ancora aprire, molti invece hanno già inaugurato (la stagione balneare è partita ufficialmente sabato 17 maggio) e gli agenti della polizia locale hanno iniziato gli accertamenti, per verificare il rispetto delle norme e degli orari per la musica. Quest’anno sono pervenute agli uffici comunali 24 richieste per montare altrettanti chiringuito sulla spiaggia di Rimini, da Torre Pedrera fino a Miramare. La maggior parte dei chioschi si concentra nella zona sud, con alcune novità. Come il Casita, il chiringuito al bagno 60 che sarà gestito quest’estate insieme al Barrumba e ai ragazzi dell’agenzia Locos travel (venerdì l’inagurazione). Palazzo Garampi ha messo in guardia gli operatori, dopo gli eccessi degli anni scorsi.

Da quest’estate vengono svolti controlli a tappeto. Controlli volti soprattutto a contrastare il fenomeno delle feste abusive e di chioschi trasformati in discoteche a cielo aperto. Per ora, gli orari da rispettare per la musica e gli eventi dal vivo sono quelli del passato. Come anticipato su queste pagine dall’assessore Valentina Ridolfi, "le serate con i deejay, i concerti e gli spettacoli con animazione sono consentiti per un massimo di 64 serate durante la stagione, dalle 18,30 alle 23,30". E per "sole 2 serate nel corso dell’estate si potrà richiedere la deroga fino all’una di notte". La musica di sottofondo invece è sempre consentita, tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 16 a mezzanotte.

Ma sugli orari ora ci sono valutazioni in corso. Presto potrebbero cambiare. "Stiamo facendo approfondimenti – confermano da Palazzo Garampi – per valutare se mettere mano agli orari per la musica e gli eventi dal vivo". Il Comune potrebbe ‘concedere’ qualcosa in più ai chiringuito, permettendo la musica fino a mezzanotte o qualche serata in più di deroga fino all’una. Per ora sono solo ipotesi: prima di rivedere gli orari l’amministrazione vuole anche vedere come va la situazione in queste prime settimane Anche per questo sono già iniziati i controlli. Gli assessori Ridolfi e Juri Magrini sono stati chiari con gli operatori: sì al divertimento sulla spiaggia, perché i chiringuito rappresentano ormai un valore aggiunto per l’offerta turistica; no agli eccessi e ai chioschi trasformati in discoteche abusive.

Manuel Spadazzi