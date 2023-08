Chissà se arrivo Vince Cola Pesce davanti a Lady Blu

Dopo alcuni anni di assenza è tornata la passeggiata velica ’Chissà se arrivo’, organizzata dal Circolo Nautico. Domenica pomeriggio, con condizioni meteomarine impegnative, vento fino a 25 nodi (48 km orari) e un metro di onda, si sono sfidate le barche delle 3 classi. Primo in classe A il Blu Sail Sfregiata (skipper Peroni); in classe B Ode 5° (skipper Rosato), in classe C - le barche più grandi - e in classifica generale primo il Dehler 39 Cola Pesce (skipper Gradara) davanti a Lady Blu (Ianniello) e Canapos (Brigida).