Chiude la filiale, primi disagi

Chiude lo sportello bancario di Intesa San Paolo in via Ugo Braschi a Santarcangelo e si segnalano già i primi disagi per i cittadini. A partire dal servizio tesoreria del Comune, di cui l’istituto bancario è titolare. Da venerdì lo sportello chiude e a partire da lunedì 26 giugno, i cittadini dovranno fare riferimento alla filiale di Savignano sul Rubicone, in viale della Libertà 11 per il servizio tesoreria. "Siamo al lavoro per contenere al massimo i disagi _ dicono dall’amministrazione comune clementina _ Stiamo lavorando per una riorganizzazione dei nostri servizi, affinché sia sempre più basso il numero di persone che si deve recare in tesoreria. Sarà ulteriormente promossa la possibilità di effettuare pagamenti tramite bonifico o utilizzando PagoPA, sistema già in uso per la maggioranza dei servizi a domanda individuale, oppure presso altri sportelli presenti sul territorio, come per i moduli F24 che è possibile versare anche presso tutti gli uffici postali".

La chiusura dello sportello di via Braschi, dicono dall’istituto di credito, "rientra in un più ampio piano di ottimizzazione dell’assetto territoriale della banca, per garantire una maggior specializzazione dei punti operativi integrando contemporaneamente i canali di contatto e di servizio offerti alla clientela". Il gruppo Intesa San Paolo manterrà fino a fine 2024 la titolarità del servizio di tesoreria, garantendo la presenza di uno sportello attivo entro una distanza di 10 km dal territorio di Santarcangelo, come previsto dalla convenzione con il Comune.

Rita Celli