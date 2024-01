Chiude l’ambulatorio, Ausl diffidata

Non c’è Cau che tenga. Lo scontro aperto tra Asl Romagna e sindacato Snami, oltre che i medici della continuità assistenziale in prima persona, aggiunge un nuovo round ai tanti già combattuti sulla questione Cau. E mentre domani è pronto ad aprire le porte quello di Santarcangelo, nonostante le proteste delle settimane scorse, lo Snami torna alla carica per sparigliare le carte per quel che riguarda il Centro assistenza e urgenza di Novafeltria e l’ambulatorio della guardia medica che andrà verso la chiusura. Il Cau infatti, per cui ci si avvia all’apertura il prossimo 29 gennaio, non va giù al sindacato e puntualmente è arrivata ieri una nuova diffida da parte dello Snami nei confronti dell’Ausl Romagna.

L’oggetto è la "proposta unilaterale dell’Asl Romagna di soppressione dell’ambulatorio di continuità assistenziale a Novafeltria". Unitamente all’apertura del Cau infatti verrà meno l’ambulatorio della guardia medica ed è proprio in merito alla proposta dell’Azienda di "chiudere l’ambulatorio di continuità assistenziale prefestivi e festivi a Novafeltria – continua lo Snami – con la presente, per evitare eventuali disagi, rischi e disguidi per l’utenza (criticità peraltro innescate e accentuate dalla proposta aziendale di attivazione nella stessa sede del cosiddetto Cau), si diffida l’Azienda dal procedere alla soppressione ingiustificabile del servizio di continuità assistenziale (...) e si diffida l’azienda Asl da qualsiasi ipotesi di riconversione e/o riduzione funzionale o operativa del punto di Primo intervento di Novafeltria".

E sempre contro il Cau è aperto un altro fronte, quello sostenuto dal Comitato Giù le mani dell’Ospedale, che sostiene come "a quello spreco di denaro se ne stanno aggiungendo altri per ingiustificabili errori di programmazione". Il Comitato ne individua almeno tre. Attorno al 20 dicembre scorso, tra la sorpresa degli operatori sanitari e dei residenti, vengono eseguiti dei sopralluoghi nei locali del PPI (Punto di Primo intervento ex Pronto Soccorso) per ricavare spazi per il Cau. Il 27 dicembre i tecnici dell’Ausl annunciano, in un incontro con i Sindaci, di aver avuto il mandato di iniziare i lavori, ma il 3 gennaio i lavori vengono interrotti. "Il direttore del distretto Tamagnini cambia infatti idea: il CAU sarà realizzato nei locali adibiti attualmente ad ambulatori per le vaccinazioni", inaugurati solo qualche mese fa, nella Casa della Salute. L’ultimo colpo di scena, stando a vox populi, è quello che più indispettisce il Comitato. "Ci è giunta voce che questi due ambulatori verranno trasferiti a metà mese, al secondo piano del nosocomio Sacra Famiglia, accanto al Consultorio". Per Livio Cursi del Comitato si tratta di un vero colpo di genio: "mettere insieme, a rischio di commistione, donne gravide (consultorio) con bambini e adulti che si recano per essere vaccinati e con centinaia di avvisi spediti con il vecchio indirizzo".

