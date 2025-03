Chiude l’edicola di piazza Marini: "Scelta sofferta: lascio tanti amici"

Ogni edicola che chiude è un punto di ritrovo in meno. Un pezzo di storia che se ne va. Lo è ancora di più quando ad abbassare la saracinesca è un’edicola storica, come quella di piazza Marini a Santarcangelo. Domani sarà l’ultimo giorno in cui Roberto Squadrani venderà giornali e riviste. Poi, si chiude. E nessuno prenderà il suo posto. "Una decisione che ho preso a malincuore, perché io ho sempre lavorato nel mondo dei giornali – spiega Squadrani – All’edicola di piazza Marini ci sono arrivato nel 1996, come dipendente. La mattina lavoravo per una società di distribuzione di quotidiani e riviste, il pomeriggio ero in edicola. Dal 2006 sono diventato io il gestore, prendendo l’attività in affitto dai proprietari". Negli ultimi vent’anni tante cose sono cambiate e Squadrani ha deciso di gettare la spugna. "Mi sono trovato un altro lavoro, da dipendente. I proprietari dell’edicola hanno provato a cercare un sostituto, ma non hanno trovato nessuno che portasse avanti l’attività". Per questo, domani sarà l’ultimo giorno dell’edicola. "Mi dispiace tantissimo – continua Squadrani – Molti clienti sono diventati amici. Perché l’edicola in fondo è un luogo di ritrovo, dove le persone raccontano e si raccontano". E poi, l’edicola di piazza Marini è un punto di riferimento. A Santarcangelo tanti dicono: "Parcheggio la macchina nella piazza dell’edicola…". Ecco, dalla prossima settimana piazza Marini non sarà più la ’piazza dell’edicola’.