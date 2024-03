Chiude per lavori l’ufficio postale

Chiude l’ufficio postale di Misano in via Romagna. Negli ambienti dove insistono gli sportelli di Poste Italiane aprirà il cantiere per realizzare il progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, legato al Pnrr con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Al termine dei lavori l’ufficio postale sarà dotato di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire una fruizione 24 ore su 24. Ma i lavori si chiuderanno solo in luglio. Nei prossimi mesi i misanesi avranno due possibilità. La prima, nei giorni compresi tra il 18 e il 23 marzo, sarà di andare all’ufficio postale di Cattolica aperto solo al mattino. Dal 23 marzo al 18 luglio sarà invece attivo un container attrezzato in via Romagna 9 a Misano, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05, e il sabato dalle 8,20 alle 12,35, con ATM sempre fruibile.