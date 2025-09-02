Chiuse le porte dello stadio: "Se la società non paga l’affitto non potrà giocare al ’Neri’"

Senza una società in grado di fare calcio, senza un allenatore in panchina, ora anche senza una squadra viste le cessioni. Ma anche senza uno stadio. Perché da ieri il Rimini, inadempiente, non potrà più mettere piede al ’Romeo Neri’. Almeno fino a quando non pagherà le rate di agosto scadute. Una cifra che si aggira attorno ai 18.000 euro e che comprende la rata di affitto del ’Romeo Neri’ del mese di agosto, quella scaduta il primo giorno di agosto e poco più di 800 euro per il ripristino del materasso dato alle fiamme la scorsa stagione dai tifosi del Perugia durante un match contro il Rimini. Tutti soldi più volte richiesti da Palazzo Garampi alla nuova proprietà, ma ancora mai versari. L’ultima ’chiamata’ dell’amministrazione comunale risale a venerdì scorso, via Pec. Nessuna risposta. Il Rimini resta così inadempiente e da ieri per il club le porte dello stadio restano chiuse per gli allenamenti. Almeno fino a quando quelle rate non risulteranno pagate. Per il ’Neri’, a differenza degli altri impianti sportivi comunali, non sussiste il meccanismo della prelazione: vale a dire che nel momento in cui la società procederà al pagamento delle rate (a cui si aggiungerà la mora per il versamento in ritardo), potrà richiedere nuovamente l’utilizzo dello stadio. Il pagamento riguarda solo l’utilizzo dello stadio e non i campi di quartiere (San Vito, Rivazzurra, Miramare sintetico e Viserba), abitualmente utilizzati dalle formazioni giovanili e per i quali la società ha già chiesto la concessione. In questo caso, infatti, la possibilità di utilizzo è garantita in quanto il piano di rateizzazione proposto dalla precedente proprietà e approvato dall’amministrazione pone le relative scadenze a dicembre 2025.

"Una circostanza che si sposa con l’interesse dell’amministrazione comunale – dicono dal Comune – di mettere nelle condizioni il settore giovanile del club biancorosso di poter avviare le proprie attività". Un vivaio (o quel che ne resta) da provare a tutelare, ma anche da questo punto di vista restano tanti punti interrogativi e tante risposte non date da parte della nuova proprietaria del Rimini, Giusy Anna Scarcella. Infatti, l’amministrazione comunale da più di qualche giorno ha avvisato la società dell’obbligo di comunicare la ditta che garantirà la pulizia delle strutture accessorie (spogliatoi e altro), indispensabile per poter consentire anche alle altre società sportive che hanno in utilizzo gli impianti di poter proseguire le loro attività al meglio. Al momento anche su questo non è stato dato riscontro. Un silenzio assordante, una situazione che non si augurerebbe nemmeno al proprio peggiore nemico. Che brutta fine per il centenario club di Piazzale del Popolo ormai diventato una scatola vuota. Altrochè le "buone mani" nelle quali l’ex presidente Stefania Di Salvo diceva di aver lasciato la sua ’famiglia’, il suo Rimini.