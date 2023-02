Chiuso al traffico il sottopasso di viale Battisti

Per oltre due settimane verrà chiuso al traffico il sottopasso di viale Cesare Battisti. Da oggi al 17 febbraio, dalle 7 del mattino alle 18 verrà inibito il transito nel sottopasso in entrambi i sensi di marcia. Il provvedimento si rende necessario per consentire alla Cooperativa Braccianti di realizzare il proseguimento della pista ciclabile di viale XIX Ottobre, da viale Derna alla stazione. Inoltre, su viale XIX Ottobre, con gli stessi orari e per tutto il mese di febbraio, la circolazione nel tratto interessato dai lavori avverrà a senso unico alternato.