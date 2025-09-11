Chiuso asilo privato in centro a Rimini: “Non ha i permessi”

Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Rimini
CronacaChiuso asilo privato in centro a Rimini: “Non ha i permessi”
11 set 2025
REDAZIONE RIMINI
Sospesa l’attività di un baby parking in piazza Ferrari: non aveva le autorizzazioni necessarie ad ospitare i bambini: al momento dei controlli ne erano presenti 12, tra i 2 e i 10 anni

Il provvedimento è scattato dopo i controlli della polizia locale

Per approfondire:

Rimini, 11 settembre 2025 – I controlli sono scattati qualche giorno fa, dopo alcune segnalazioni. E dopo il sopralluogo della polizia locale e gli accertamenti successivi, il Comune di Rimini ha sospeso l’attività di una ludoteca in piazza Ferrari per la mancanza di autorizzazioni. La decisione è stata presa in via precauzionale, a tutela della sicurezza dei minori, dopo il sopralluogo dei vigili. Nella struttura, al momento dei controlli, erano presenti 12 bambini tra i 2 e i 10 anni

Il servizio, offerto su base oraria e senza iscrizione formale, prevedeva l’affidamento dei minori a personale adulto in cambio di un compenso. Una sorta di baby parking. Secondo quanto emerso, l’organizzazione dell’attività presenta caratteristiche assimilabili a un centro estivo, soggetto a specifici requisiti normativi. L’amministrazione ha concesso 20 giorni per regolarizzare la posizione. In caso contrario, sarà disposta la chiusura definitiva. La sospensione resta in vigore fino alla verifica della conformità dell’attività.

