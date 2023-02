Rimini: chiuso hotel da incubo, oltre 50 ospiti costretti a fare le valigie

L’hotel Villa Derna di Rimini è finito sotto la lente di ingrandimento di polizia locale, polizia di Stato e vigili del fuoco: ieri sono stati apposti i sigilli (foto Migliorini)

Rimini, 14 febbraio 2023 – Costretti a fare armi e bagagli e a lasciare in fretta e furia l’albergo nel quale soggiornavano. Si è concluso in questo modo il fine settimana dei 55 ospiti dell’hotel Villa Derna, a Marina Centro, che tra domenica e ieri sono stati invitati a lasciare la struttura di via Leopardi, colpita da un’ordinanza di cessazione attivita emessa dal Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune di Rimini il 26 gennaio scorso. Ieri mattina il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per apporre i sigilli all’immobile. L’albergo, a cominciare già da oggi, sarà oggetto di ulteriori accertamenti anche da parte della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura. Motivo della chiusura? Il giro di vite imposto da Palazzo Garampi sarebbe riconducibile ad una serie di illeciti amministrativi, riscontrati nel corso di vari controlli che si sono susseguiti nel corso del tempo, ma anche a gravi carenze dal punto di vista della sicurezza e dell’igiene. Tutti elementi che non potevano passare inosservati. Le autorità intervenute in via Leopardi avrebbero riscontrato, in particolar modo, la totale mancanza delle norme di prevenzione degli incendi. Requisito imprescindibile e reso obbligatorio...