Chiuso il contenzioso legale sulla piscina "Possono partire i lavori di riqualificazione"

"Ora possono finalmente partire i lavori di riqualificazione della nostra piscina comunale. Cattolica avrà presto un impianto natatorio nuovo, moderno e funzionale". La sindaca Franca Foronchi annuncia la fine della vicenda giudiziaria che si era aperta nel 2024 sulla piscina di via Francesca Da Rimini. "La decisione del Consiglio di Stato ha dato ragione al nostro Comune e alla società Aldebaran che aveva vinto l’appalto ventennale – prosegue la prima cittadina –, respingendo il ricorso di una società di Misano che aveva impugnato l’aggiudicazione. I giudici hanno confermato la correttezza dell’iter seguito dal nostro Comune. Adesso la società Aldebaran potrà partire con gli interventi sulla piscina. Interventi finalizzati a rinnovare e migliorare la funzionalità complessiva dell’impianto natatorio e della palestra, nonché a migliorare i servizi sportivi da erogare". Il progetto presentato è del "valore di oltre 600mila euro – riprende Foronchi – e prevede una serie di interventi manutentivi negli spogliatoi, nelle docce e nei bagni sia della piscina al primo piano che della palestra al piano interrato. Oltre a questo, verrà effettuato un risanamento completo della piscina d’avviamento al nuoto, creato un nuovo ufficio e una zona per corsi di perfezionamento, sarà rifatto il pavimento della palestra e, a completamento dell’offerta sportiva, verrà riqualificata l’area del campo da calcetto per destinarla a ginnastica all’aperto con apposite attrezzature".

La riqualificazione della struttura di via Francesca da Rimini rientra in un "disegno più ampio della nostra amministrazione comunale di creare una cittadella dello sport – afferma la sindaca – Stiamo procedendo a passo spedito nel rifacimento del palazzetto dello sport e, una volta finiti i lavori, avremo una piscina nuova. Quest’area sarà ancora di più un polo dello sport attrattivo per tutta la regione e non solo. Importante anche la riqualificazione del campo da calcetto".