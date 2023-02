Chiuso il ponte di via Vittorio Emanuele II Lavori necessari per ripristinare il calcestruzzo

Fino alle 13 di oggi sarà totalmente chiuso al traffico il ponte sul Rio Melo lungo Via Vittorio Emanuele II. Proseguono i lavori di adeguamento del ponte, la cui fine non è prevista a breve. Oggi fino alle 13, chi proviene da viale Einaudi avrà l’obbligo di svoltare a destra alla rotatoria di viale Vittorio Emanuele II, chi arriva da viale Castrocaro dovrà svoltare a sinistra verso viale Bondeno. Poi tornerà sul ponte il senso unico alternato fino alle 17 di martedì. Da domani la pista ciclabile lungo il Rio Melo verrà chiusa in corrispondenza del parcheggio della scuola Geo Cenci (per chi viene da monte) e della rotatoria di viale Dei Mille (per chi viene da mare). L’intervento rientra nei lavori a tre ponti interamente finanziati con contributi del Pnrr con l’obiettivo di ripristinare il calcestruzzo degradato nelle strutture tra impalcati, spalle e pile per garantire la sicurezza dei ponti. I lavori, del valore complessivo di 594 mila euro, includono l’adeguamento delle barriere di sicurezza stradali in alcuni punti.