Chiusura ‘a tempo’ per il Caffè del porto

Stop forzato, ma temporaneo per il Caffè del porto. Negli ultimi giorni la chiusura dello storico locale affacciato su viale D’Annunzio, in piena zona portuale, aveva fatto emergere più di un dubbio, anche perché la data di riapertura non era stata affissa. Il fatto che si tratti di un locale sul demanio portuale, dunque legato al rinnovo delle concessioni demaniali entro il 30 giugno del 2027 come stabilito dal decreto del governo, aveva alimentato in città le perplessità sul futuro del locale.

Ed invece lo stop sarà solo temporaneo, spiega Enrico Pinetti, uno dei socio di Aircoop, gestore del Caffè del porto da anni. "Nessuna chiusura e nessun cambio di gestione - assicura Pinetti -. Abbiamo dovuto fermarci per sistemare alcune situazioni legate alla burocrazia viste le procedure per i rinnovi delle concessioni imposte dal decreto del governo". La titolarità della concessione è di un altro soggetto, Aircoop è la società che gestisce il locale. "La nostra intenzione è di tutelarci nel miglior modo nel momento in cui si andrà a bando. Supereremo questa fase prettamente burocratica nel giro di alcune settimane, poi riapriremo. Non abbiamo messo una data certa per non generare equivoci visto che non sappiamo esattamente quanti giorni ci vorranno. Ma per il periodo natalizio ci saremo, pronti ad accogliere i nostri clienti".

a.ol.