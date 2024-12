Chiusura Poste nel piccoli centri: "La Regione solleciti una revisione"

Alice Parma, consigliera regionale e vice capogruppo del Pd, lancia un appello alla Giunta regionale per intervenire sul nuovo piano di razionalizzazione di Poste Italiane, che prevede la chiusura di 14 uffici postali in Emilia-Romagna, colpendo soprattutto le aree periferiche e marginali.

"Per il Comune di Rimini – afferma Parma – la chiusura degli uffici di Corpolò, Vergiano e San Lorenzo in Corregiano comporterà gravi disservizi entro il 2025". Nonostante la disponibilità del Comune a collaborare con Poste Italiane per trovare soluzioni, il rischio di isolamento per le comunità più vulnerabili resta concreto. La razionalizzazione appare in contrasto con il progetto “Polis – Case dei Servizi Digitali”, finanziato dal Pnrr per ridurre il divario digitale. La chiusura degli uffici postali, invece, rischia di aumentare l’isolamento e ostacolare l’accesso ai servizi. "Chiedo alla Giunta – conclude Parma – di sollecitare Poste Italiane a rivedere il piano per tutelare cittadini e territori".