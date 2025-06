Choc a Igea: è morto Monticelli. Addio al gestore del Blumen

È morto a soli 45 anni Nicola Monticelli, per tutti semplicemente Nico, gestore del Blumen, storico bar-ristorantino al cuore di Igea Marina. Una notizia che ha scosso un’intera comunità, perché Nico non era solo un commerciante, era un punto fermo. "Un uomo buono, riservato e generoso – . raccontano gli amici –. Ha saputo fare del suo locale un crocevia di vite, emozioni, tradizioni". Il Blumen sorge tra la piazza della chiesa e via Ennio, quello che a Igea Marina è considerato il vero centro. Lì, Nico accoglieva tutti: "gli anziani col grappino e le carte, i ragazzi col cuore bianconero del Cesena, i passanti in cerca di un caffè e una parola". E anche i fedeli, quando il parroco, don Marco Foschi, celebrava messa tra i tavolini durante l’ottavario dei morti o la settimana mariana. Un piccolo miracolo laico e umano: tante anime diverse, in un unico abbraccio. "Era un punto di riferimento", dice commosso don Marco. "Un uomo con la sua fede, disponibile, un buono". E davvero, Nico era così: "un gigante buono, forse un po’ ruvido all’apparenza, ma capace di grandi gesti e profonde gentilezze". La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, come quando si spegne una luce in una stanza che sembrava sempre calda. Il saluto collettivo comincerà già stasera alle 20.45, con un momento di raccoglimento. I funerali si terranno domattina, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore. Ma l’anima del Blumen, e di Nico, resterà impressa nelle persone, come il profumo di un caffè che non si dimentica più.

a.d.t.