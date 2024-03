‘Chopin mi sorride’. Pienone per D’Alessio

Tutto esaurito domenica sera nella sala Granturismo, al Palazzo del Turismo di Riccione, per la presentazione dell’ultimo libro di Pasquale D’Alessio Chopin mi sorride, raccontato in parole e musica sulle note dell’Ensamble Amarcanto diretto da Laura Amati. Come scrive Gianfranco Lauretano nella prefazione: "Questa pubblicazione completa la trilogia che D’Alessio ha dedicato alla donna amata, scomparsa per un cattivo male. A partire dagli altri due passaggi, dei quali riporta i momenti più acuti, si muove tra narrazione e poesia. È insomma l’epica di qualcosa, di un viaggio, di una guerra, di un’identità, come sempre lo è l’epica".