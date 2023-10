Christian, da attore a regista di cortometraggi a 15 anni

Da attore a regista a soli 15 anni. La storia di Christian Dei ha qualcosa di incredibile. Il riminese sta studiando da un anno alla scuola di cinema di Roma e ha già fatto alcuni film, tra i più recenti Improvvisamente Natale, lavorando a fianco di Diego Abatantuono, Gloria Guida, Violante Placido. Dopo la primissima esperienza davanti e dietro la telecamera nell’accademia ‘La valigia dell’attore’ di Samuele Sbrighi (a Santarcangelo), Dei ha subito avuto le idee chiare sul suo futuro. E così si è trasferito nella capitale con tutta la famiglia, per accedere alla scuola del cinema. "Quando ero più piccolo passavo molto tempo nel negozio di mia madre – racconta Dei – A volte scappavo ma lei sapeva sempre dove trovarmi: a osservare gli artisti di strada. Agli artisti chiedevo come potevo fare il loro lavoro. Mi consigliavano di fare teatro. Tramite la scuola mi sono ritrovato per caso su un set cinematografico. Tutto è iniziato così". Con un budget di appena 100 euro, Christian oggi festeggia la produzione di un cortometraggio di 8 minuti, tutto girato a Santarcangelo, da dove la sua carriera è partita. "Si chiama Dettagli temporanei – spiega – e racconta la storia di un uomo misterioso intrappolato in un mondo dove il tempo scorre in modo insolito. Questo protagonista affronta la vita, lottando costantemente con se stesso, dando vita a una straordinaria narrazione di scoperta, mistero e potere della percezione del tempo". Prodotto da Lvda Film, e sotto la supervisione dello stesso Samuele Sbrighi, il corto Dettagli contemporanei vede nel cast Luca Canarecci, Enea Maestri e Marco Francisoni. Christian Dei è regista e autore della sceneggiatura e si è occupato del montaggio. Le riprese sono state fatte ad agosto, in un giorno e mezzo soltanto. "Si tratta di una storia di scoperta, mistero e potere della percezione del tempo – conclude Dei – È la mia opera prima e ci tengo tantissimo a questo lavoro. Ringrazio tutte le persone che si sono dedicate con me a questo progetto, anche a costo zero. A partire da Samuele Sbrighi, passando per Maris Muzzarelli alla fotografia. Il mio obiettivo ora è quello di inviarlo a vari festival nazionali e internazionali di cortometraggi". E poi Dei tornerà presto sullo schermo anche in veste da attore: in una serie tv Rai, diretta da Susanna Nicchiarelli e in una serie Sky diretta da Luca Ribuoli, entrambi in uscita l’anno prossimo.

Rita Celli