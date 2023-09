"Ci aspettano giorni con oltre 30 gradi"

Afa fino a metà settembre. È l’estate che non vuole finire. Guardando alle previsioni, ci aspettano temperature decisamente calde, sopra le medie del periodo. Mentre le piogge, almeno per la prossima settimana, gireranno ancora al largo dell’alto Adriatico fermandosi, all’arco alpino e alla prima pianura Padana. Così secondo il meteorologo e bagnino Roberto Nanni. "Il sole e la prevalente stabilità caraterizzano questa fase di caldo settembrino, in cui il principale protagonista è l’anticiclone di blocco che domina la scena meteorologica sull’Europa centrale e nel Mediterraneo". A questa ondata di calore tardiva si aggiunge "un nucleo di aria proveniente dal nord Africa, che da oggi irrobustirà la sua azione arroventando gran parte del Paese. L’apice di questa nuova espansione Insisterà sulle regioni centro-settentrionali e quindi anche sull’Emilia Romagna spingendo le temperature ben oltre la norma: fino a 6 o 8 gradi in più rispetto alla media trentennale, raggiungendo così valori diffusamente oltre i 30 gradi, con punte di 33 o 34 gradi nei primi giorni della prossima settimana".