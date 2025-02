"Ci facevamo belli per Sant’Apollonia"

Quando la memoria si fa dolce e il tempo danza tra le parole, ecco che si alza il sipario su una festa che per Bellaria Igea Marina ha il suono della nostalgia e il colore della gioia: Sant’Apollonia. Una celebrazione, quella di questo fine settimana, che va oltre la semplice festa patronale e promette, come ogni anno, di emozionare. A parlare, tramite le riprese video di Alessia Bocchini (fotografa e curatrice della promozione della festa della ‘Pulogna’ sui social) sono proprio i protagonisti di una Bellaria che fu. "Era la festa più bella per tutto il paese e soprattutto per i bambini. Correvamo su e giù per le piazze. È stato sempre un giorno di allegria – ricorda Ersilio Brandi - Le ragazze del nostro paese, quando c’era la festa della ‘Pulogna’, si facevano tutte belle". Il centro del paese si riempiva di bancarelle e luci colorate, l’atmosfera si caricava di aspettative e felicità. "Sant’Apollonia era una festa di comunità. Un vero momento di amicizia – aggiunge Miriam Della Chiesa - Ricordo i momenti a Bellaria sotto il tendone, a cucinare e ballare tutti assieme per ridere, scherzare e divertirsi. Era una giornata per noi giovani, ci faceva sentire felici. Un giorno di festa assoluta perché si celebrava il nostro paese". Loredana Gori sorride quando pensa al significato, per lei, della festa: "Rappresentava la felicità, l’allegria, l’amore. Era il momento del ritrovo con i pescatori. Loro andavano via per delle settimane e quando tornavano si ritrovavano a cantare ‘Viva sant’Apollonia’". Ogni angolo del paese si riempiva di suoni e risate. "Quanto la aspettavamo da ragazze questa festa – ricorda con emozione Nives Brandi - Già a ottobre, novembre dicevamo ‘Oh quando sarà la Pulogna! Tu che vestito ti fai?’ Era un divertimento trovarci in piazza. Le giostre e gli autoscontro poi… indimenticabili. Si andava in giro anche per vedere i bei ragazzi, che con il tempo sono diventati (scherza) ‘tut brut’. E quanti vip a Bellaria per la Pulogna… Wilma De Angelis, Jonny Dorelli. Anche se faceva freddo, fra canti e balli ci scaldavamo". Domenica Lazzarini aggiunge: "Ci vestivamo in modo colorato, con gli strass. Sant’Apollonia portava anche tante personalità della televisione". Perché questa non è solo una ricorrenza ma un battito di cuore che ancora oggi risuona nei racconti di chi l’ha vissuta. È l’infanzia che torna, il tempo che si ferma, il ricordo che si accende sotto il cielo d’inverno di Bellaria Igea Marina.

Aldo Di Tommaso