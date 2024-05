Michela Lazzaretti aveva cominciato a lavorare circa un anno fa per il panificio ’Il Salice’, a San Marino. "Quando sei arrivata nella nostra famiglia sembravi così piccola e fragile, ma in poco tempo ci hai mostrato quanta forza e voglia di vivere avevi". Con queste parole la ricordano i titolari, le colleghe e i colleghi. "Hai riempito le nostre giornate di sorrisi, risate e spensieratezza. Correvi da una parte all’altra senza fermarti mai. E adesso ci hai lasciato un vuoto enorme, una tristezza infinita. Ci mancherà tutto di te, ma non smetterai mai di vivere nei nostri cuori. Fai buon viaggio, Dormi Dormi nostra. Guidaci da lassù, come solo tu sapevi fare. Noi non smetteremo mai di volerti bene. Ciao Miky". Tra le persone con cui Michela aveva legato di più, c’era la collega Irene. Che la ricorda così: "Era un rituale scriverti al mattino quando partivo da casa, così da arrivare insieme al lavoro. Ad aspettarci c’era il nostro caffè macchiato e lunghe chiacchierate che ci facevano iniziare la giornata in modo diverso. Bastava guardarci negli occhi per capirci, i nostri sguardi parlavano per noi. Quando a fine giornata eravamo stanche ci sfogavamo l’una con l’altra e ci ripetevano lo scopriremo solo vivendo. Ed io invece adesso mi ritrovo qui a vivere e scoprire il futuro senza di te. Mi manchi, mi mancherai sempre. Mi mancano le nostre risate, i tuoi sorrisi. Mi manca il suono della tua voce. Mi mancano i tuoi consigli e le volte in cui mi dicevi tu sei forte. Ora ti chiedo di darmi un po’ di forza che avevi tu per ricominciare a vivere. Non lasciarmi mai da sola, tienimi per mano sempre. Non potrò dimenticarti mai. Ciao Mika mia, ti voglio bene".