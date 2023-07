"Ci hanno ripulito casa mentre dormivamo"

Si sono accorti della ’visita’ dei ladri solo ieri mattina. Anche se "in realtà mio marito aveva sentito alcuni rumori già verso le 2 di notte quando si era alzato per bere un po’ d’acqua, e poi si era accorto che nella veranda c’era una borsa di nostra figlia...". Ma è stato alle 6,30 di ieri, quando si sono svegliati, che Laura Caminati e il marito hanno scoperto che i ladri erano entrati a casa loro durante la notte.

"Sono entrati passando dal giardino e poi sono saliti dentro, arrampicandosi, grazie a una finestra che avevamo deciso di lasciare aperta, visto il gran caldo di questi giorni. Sono stati dentro parecchio, perché hanno rovistato un po’ ovunque in cerca di soldi e gioielli". Non si sono fatti scrupolo di prendere alcune borse e portarle in giardino, per poterle ispezionare meglio. Tant’è che "abbiamo trovato alcuni vestiti di mia figlia e altri nostri effetti personali sparsi in veranda e in altre aree esterne". Laura e il marito vivono insieme alla figlia in un’abitazione in via Celletta dell’Olio. Non è la prima volta che i ladri penetrano in casa, purtroppo. "L’ultima volta era venuti appena tre mesi fa, nel giorno di Pasquetta. Eravamo usciti a pranzo con alcuni amici, quando siamo tornati abbiamo trovato la casa completamente a soqquadro".

In quell’occasione i ladri erano usciti a mani vuote. Stavolta no. "Hanno trovato una busta dove tenevo alcuni soldi in contanti e anche la mia borsa, che puntualmente hanno svuotato così come il portafoglio di mio marito. Dai primi conti che abbiamo fatto, ci hanno portato via non meno 1.400 euro". Alla rabbia per il furto si aggiunge la paura. Perché "i ladri hanno agito con noi in casa, mentre dormivamo. Sono entrati in azione tra le 23,30, l’ora in cui siamo andati a dormire, e le 2, quando mio marito si è alzato per bere. Li avevamo qui, in casa con noi, ma non ci siamo accorti di nulla. Terribile". La famiglia andrà a fare denuncia ai carabinieri.