Ci siamo, domani l’area dovrà essere evacuata dalle 7

Domani si svolgerà l’operazione di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in zona Ponte Mellini in strada Rancaglia, nel Castello di Serravalle durante i lavori di rifacimento dell’impianto sportivo Serravalle B. Per motivi legati alla sicurezza dell’operazione, la Protezione Civile ha disposto l’evacuazione dell’area compresa nel raggio di 352 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Sarà quindi obbligatorio per tutti i residenti, cittadini sammarinesi e visitatori, essere fuori dall’area interessata all’evacuazione entro e non oltre le 7 del mattino. Al Multieventi Sport Domus sarà allestito un centro di accoglienza per tutte quelle persone che non hanno la possibilità trovare una sistemazione per la giornata di domani da parenti o amici. Delle persone fragili si prenderà cura, se richiesto, l’Iss.