"Ci siamo salvati fuggendo sul balcone"

C’è chi ha trascorso la notte in ospedale, a causa del fumo inalato (il bilancio finale è di 8 intossicati con sintomi lievi, compresa una donna di 95 anni). Il giorno dopo lo spaventoso rogo, alcuni dei residenti delle case popolari di via Giuliano da Rimini sono già fuori dalla palazzina del civico 6. Formano un piccolo capannello sul marciapiede, aspettando che qualcuno li autorizzi a rientrare per recuperare gli effetti personali. C’è chi, nella devastazione, ha smarrito anche un cane o un gatto. Dentro l’appartamento del piano terra, lo stesso da cui si sarebbe sprigionato l’incendio dovuto – a quanto pare – a un cortocircuito, ci sono i vigili del fuoco che si affaccendano tra i muri carbonizzati. "Non vogliono lasciarci entrare, ma noi abbiamo tutto ancora là dentro: vestiti, medicine, soldi. Tutta la nostra vita è stata ridotta in cenere", protesta Maura Zaghini, 73 anni, che abita al primo piano, proprio sotto l’appartamento delle due vittime. "Eravamo paralizzati dal terrore, le gambe non si muovevano. Ho pensato: è la fine. Per fortuna sono arrivati i vigili del fuoco, ci hanno aiutati a scendere le scale e a uscire. Abbiamo rischiato grosso, un miracolo che siamo qui a raccontarlo". Il marito, Silvano Fantini, 75 anni, si avvicina a lei e la abbraccia. "Quando ho visto quella grossa nube di fumo che saliva dalle scale, ho avuto la prontezza di tornare in casa e chiudere la porta. Per fortuna che l’ho fatto, altrimenti saremmo morti soffocati anche noi. Io e mia moglie siamo usciti sul terrazzo, coprendoci il naso e la bocca, abbiamo cominicato a gridare aiuto. I pompieri erano già là".

"È stato un incubo, c’era fumo ovunque, l’aria era irrespirabile – dice Claudio Fabbri – Io abito al secondo piano, sullo stesso pianerottolo di Autiero e Alis. Mi sono chiuso in camera da letto, sono rimasto dentro mezz’ora, pensavo che non sarei mai uscito vivo". Otto persone sono state accompagnate negli ospedali di Rimini e Riccione per sintomi da intossicazione. Alcuni si sono allontanati volontariamente, altri sono stati già dimessi. Il racconto dei testimoni sarà adesso fondamentale per aiutare i vigili del fuoco e la polizia di Stato a ricostruire meglio la dinamica dell’incendio.