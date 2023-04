Ci siamo: sul porto la ruota gira

Da oggi la ruota panoramica sul portocanale lato Igea Marina inizierà a girare. E a portare in alta quota i primi residenti e turisti. Come anticipato dal sindaco Filippo Giorgetti, la nuova attrazione installato in uno spazio ’baricentrico’ tra Bellaria e Igea diventa dunque funzionante a partire dal primo ponte turistico del 2023, quello di Pasqua. La società che ha ottenuto la concessione, per tre anni (a partire dal 2022, quando però l’iniziativa non era decollata) è la stessa che gestisce la ruota sul porto di Rimini. La struttura si trova in piazzale Capitaneria di Porto, l’impatto a terra prevede che occupi " un fazzoletto di 10 metri per 15. La ruota sarà anche un

elemento di richiamo, di valorizzazione del porto", ha affermato Giorgetti.