Ci sono 63 cani in attesa di adozione: "Venite a trovarci"

Il problema dei cani adottati tramite social da altre regioni si acuisce, sono sempre più quelli che per incompatibilità vengono affidati al canile comunale. Oltre trenta quelli accolti in un anno, si aggiungono agli altri già ospitati per vari motivi, per cui nella struttura 63 quattrozampe sono in attesa di adozione. L’associazione "Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane", che serve 23 comuni, rilancia l’ "adozione consapevole" per evitare che il fenomeno della rinuncia di proprietà aumenti. Parte così l’appello a visitare il canile, prenotando allo 0541.645454, per conoscere gli ospiti e riflettere sulla possibilità di adottarne uno.

Di fronte a questa emergenza, il presidente della Massimiliano Lemmo, lancia i corsi organizzati da The Lorenz’s Pack col canile di Riccione per prendersi cura del proprio cane e gatto e per stimolare l’adozione consapevole, supportare e limitare la rinuncia. Partiti il 17 gennaio continuano al Centro della Pesa il 6 febbraio alle 20 col "Primo soccorso comportamentale per il cane", focus sulle tecniche per riconoscere i segnali di disagio che l’animale può manifestare. Il 27 si si parla di "Alimentazione. Quale scegliere". Altri appuntamenti sul primo soccorso sono previsti il 27 marzo, per il cane, e il 10 aprile. per il gatto (L’iscrizione per singolo corso è di 20 euro e per cinque 80).

ni.co.