Ci sono ucraini buoni da incensare e osannare E cattivi da proscrivere ed emarginare

Arriva in questi giorni la conferma che ci sono ucraini buoni da incensare, osannare e foraggiare e ucraini cattivi da proscrivere ed emarginare.

Questo non dipende dalle loro buone azioni o dai loro reati. Dipende esclusivamente dalle loro idee ed opinioni. Alla pianista ucraina Valentina Lisistsa, è stato annullato il concerto al teatro Fenice di Venezia. L’artista, una delle più grandi pianiste viventi, è “colpevole” di aver suonato, il 2 agosto di quest’anno, davanti all’ambasciata ucraina, per protestare in ricordo del massacro di Odessa.

Venanzio Antonio Galdieri