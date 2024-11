"Ci vuole rispetto per i Tre Martiri"

Per Monica Zoncarda la statua donata da Mussolini in un luogo come piazza Tre Martiri è un’offesa alla memoria. "Qui si ricordano tre ragazzi immolati per la Resistenza, non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Così come non dobbiamo scordarci la storia, ma a tutto c’è un limite, altrimenti si rischia di esagerare. Occorre avere un occhio di riguardo più attento su argomenti come questi, o si rischia di offendere la memoria di qualcuno. Poi in un luogo come piazza Tre Martiri la questione è ancora più accesa, soprattutto in un momento della nostra storia come quello che stiamo vivendo".