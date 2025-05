Ciacci alla corte di Chiambretti

Un riminese alla ‘corte’ di Piero Chiambretti su Rai 3. Alessandro Ciacci sta spopolando dopo aver vinto il talent show ‘Lol – Chi ride è dentro’ e la partecipazione alla quinta stagione del format comico su Prime Video ‘LoL’. Ora è pronto a far divertire il grande pubblico, come ospite fisso in tv nel programma ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, in prima serata. La sua comicità brillante ha colpito Chiambretti: è stato proprio lui a volerlo in tutte le puntate, in onda da stasera, ogni giovedì, fino al 12 giugno. Ciacci vestirà i panni di un sociologo che offre un punto di vista "caleidoscopico e non convenzionale sui massimi sistemi, con tanto nonsense". Il riminese lontano dalle mode si calerà nel contemporaneo, utilizzando i classici della letteratura. In giacca e cravatta, traghetterà gli spettatori nel suo immaginario. E Ciacci da domani è pronto anche a calcare i palchi di tutta Italia con il nuovo spettacolo teatrale ‘Fantasista’. Un monologo che fonde registri e stili, uno one man show in cui si mescolano i materiali più disparati e dove gli spettatori partecipano direttamente allo sviluppo della narrazione. La prima data è in programma domani è a Forlì alla Sala San Luigi, poi Genova (11 maggio), Milano (15), Firenze (16), Roma (19) e poi Vicenza e Torino, dove dal 27 maggio al 1° giugno sarà ospite del Fringe Festival.