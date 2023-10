Ciak si gira a Rimini: cercansi attori

Almost Famous, società di produzione cinematografica nata nel Riminese, continua a portare in giro per il mondo il suo ultimo film, L’Orafo-The Goldsmith. Dopo la partecipazione a vari festival e una distribuzione in oltre 50 Paesi, la pellicola il film ha vinto il premio di miglior film horror 2023 a Mosca e si appresta a partecipare al Fantafestival di Roma. Già distribuito dalla Minerva in India, Sud America e Europa, è in procinto di uscire in Usa e Giappone. Intanto Almost Famous sta cercando attrici e attori professionisti per un altro film thriller, che si intitolerà Play e sarà girato in primavera tra Rimini e Cesena. Si richiede - preferibilmente - la residenza in Emilia Romagna o Marche. Per candidarsi si può inviare foto e curriculum a playcasting127@gmail.com