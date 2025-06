Ciak, si gira Ciné. Da Abatantuono a Favino. In arrivo un’ondata di big

Straordinario red carpet a Riccione per Ciné-Giornate di cinema e Ciné in Città, che dal 29 giugno al 4 luglio faranno della cittadina rivierasca il baricentro del cinema italiano. Centinaia i trailer dei film in uscita i prossimi mesi, tante le anteprime, come pure gli ospiti. Tra i presenti, oltre all’annunciato Premio Oscar Gabriele Salvatores, atteso pure per Ciné Camp, spiccano Diego Abatantuono, Massimiliano Bruno, Geppi Cucciari, Gianni De Blasi, Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Matilde Gioli, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea e, ancora, Michele Riondino, Paolo Rossi, Yuri Tuci, Margherita Vicario, Paolo Virzì e Lorenzo Zurzolo, attesi tra Palacongressi, cuore dell’evento, e piazzale Ceccarini, dove si terranno i momenti aperti al pubblico, premiazioni e proiezioni serali con i protagonisti, compresa la serata d’apertura, domenica 29 con un’anteprima assoluta di Rai Fiction: Carosello in Love di Jacopo Bonvicini, che racconta la nascita del mitico Carosello televisivo. Le convention con le prime immagini dei film in uscita si annunciano un autentici show. In calendario mercoledì 2 Zurzolo e Ginevra Francesconi per il film Squali di Daniele Barbiero, giovedì 3 Abatantuono e Cucciari per La vita così di Riccardo Milani che saluterà il pubblico in collegamento con Virginia Raffaele e Aldo Baglio. Sempre il 3 arriveranno Andrea Di Stefano con Favino e Tiziano Menichelli per Il Maestro, Virzì e Mastandrea per Cinque secondi, Riondino per il nuovo film di Paolo Strippoli La valle dei sorrisi, Bruno e Leo per 2 cuori e 2 capanne. Organizzato e prodotto da Cineventi e promosso da Anica, Ciné proporrà pure anteprime aperte al pubblico, come Strike – Figli di un’era sbagliata di G. Berti, G. Nasta e D. Tricarico (il 2 alle 20,30), presenti Gioli, Zurzolo e i registi, Quir di Nicola Bellucci (il 3 alle 21,.30), la commedia francese La famiglia Leroy di Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg (il primo luglio alle 20). La maggiore manifestazione estiva dedicata al networking e all’aggiornamento professionale per l’industria cinematografica vedrà pure la partecipazione delle major cinematografiche.

Attesa in arena per Salvatores, protagonista il 30 di un talk esclusivo condotto da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Martedì 1 seguirà la Foglietta con È come sembra, che la vede dietro la macchina da presa. Il 2, per il 90esimo compleanno di Woody Allen, proiezione di Vicky Cristina Barcelona. Gran finale il 3 con l’assegnazione del Premio Anica80, conferito a Gloria! della Vicario, La vita da grandi di Greta Scarano e L’ultima settimana di settembre di De Blasi. Tra gli ospiti Rossi per Gloria!, Tuci per La vita da grandi, e ancora De Blasi, Abatantuono e Losito per L’ultima settimana di settembre.

Nives Concolino