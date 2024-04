Ciak, si gira il Bellaria Film Festival: "Una rassegna che guarda al futuro"

"Il futuro è un mare antico". È il titolo della quarantaduesima edizione del Bellaria film festival, quest’anno in programma dall’8 al 12 maggio. Ieri, nella sede della Regione a Bologna, c’è stata infatti la presentazione di "una delle rassegne cinematografiche più rilevanti dell’Emilia Romagna" così come l’ha definita l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori. Previste cinque giornate nel segno della competizione cinematografica. Per il cinema italiano si gareggerà per le due sezioni: Casa rossa e Gabbiano. Per il cinema estero la sfida sarà quella per il premio Casa rossa internazionale. Ma non solo, spazio anche ad un’area retrospettiva con Controcampo italiano. Il festival si aprirà poi con due eventi importanti. La proiezione de ‘L’Empire’ di Bruno Dumont, film fresco del premio Orso d’argento, rivisitazione burlesca di uno scontro di entità aliene che rielabora in maniera sapiente l’eredità culturale dell’Occidente con le sue regge e cattedrali. Ci sarà spazio poi per l’assegnazione del nuovo premio Filmidee che ha visto trionfare ‘La chimera’ di Alice Rohrwacher.

Da non dimenticare inoltre l’interessante mostra fotografica a cura di Simona Pampallona dal titolo ‘Tra le rovine, la luce’. Dunque, tanti film in gara. Dalla commedia romantica ‘Dreaming and Dying’ di Nelson Yeo, ai film ‘Animal’ di Sofia Exarchou e ‘Spirit of ecstasy’ di Héléna Klotz. Entrambi i film illustrano la sfera lavorativa, così pervasa oggigiorno da quel labile confine con il capitalismo. Per la scena italiana in campo numerose pellicole: da ‘Quell’estate con Irene’ di Carlo Sironi ad Animale/umano di Alessandro Pugno. Per poi passare a ‘Patagonia’ di Simone Bozzelli e ‘Rossosperanza’ di Annarita Zambrano. Il premio Casa rossa, dal valore di 5mila euro, sarà assegnato da una giovane giuria di venti studenti di cinema. Mentre il Premio internazionale, anche questo dal valore di 5mila euro, verrà assegnato da una giuria composta dal producer Tommaso Colliva dei Calibro 35, dall’agente Federica Illuminati e dalla regista Chiara Malta. Per la sezione Gabbiano verranno assegnati due premi: quello al miglior film, dal valore di 3mila euro, e quello al miglior film per l’innovazione cinematografica, dal valore di 2mila euro.

In giuria il regista Alessandro Comodin, la programmer Carla Vulpiani e il produttore Roberto Cavallini. Non sono finiti qui i premi. Verrà infatti consegnato a Barbara Ronchi il premio Casa Rossa per la migliore interpretazione. Verrà infine assegnato il premio Zefiro alla presenza di esponenti del ministero della cultura e della direzione cinema, rappresentanti di Cinecittà e Rai cinema. Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura ha sottolineato: "Il Bellaria film festival celebra l’industria cinematografica italiana e i suoi talenti, tenendo vivo al contempo lo sguardo sul mondo. È un grande contributo per questo settore". "Il Bellaria Film Festival ha invitato degli ospiti che guardano con lucidità al nostro avvenire, dandogli la forma smagliante di un nuovo domani – sottolinea la direttrice artistica, Daniela Persico –. Da Bruno Dumont ad Alice Rohrwacher, passando per un’interprete d’eccezione come Barbara Ronchi che in ‘Io e il secco’ dà vita a un nuovo indimenticabile personaggio di madre accanto al piccolo e sorprendente attore Francesco Lombardo, di Riccione. Insieme a loro festeggeremo l’apertura di un Festival che vedrà strutturarsi sempre di più il versante dedicato ai giovani professionisti con l’attrice Greta Scarano che verrà a parlarci della sua prima esperienza da regista proprio sul nostro territorio. E si chiuderà cantando al ritmo di rap con il documentario musicale Booliron di Francesco Figliola".

Aldo Di Tommaso