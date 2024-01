Ciak, si gira: Rimini diventa il set per il nuovo film di Greta Scarano

Ci sono tante grandi donne, nel film che si sta girando in questi giorni a Rimini dal titolo Adriatica. A partire dalla regista, Greta Scarano, che ha scelto di non recitare nel film, anche se al centro della vicenda c’è una donna. Anche la sceneggiatura di Adriatica è tutta al femminile: oltre alla stessa Scarano, il film è stato scritto da Sofia Assirelli, Tieta Madia e Chiara Barzini. Racconta di una donna che sta costruendo la sua vita a Roma, quando è costretta a tornare a Rimini, la sua città natale, per prendersi cura del fratello autistico, Omar, 40 anni. Il film, prodotto da Groenlandia di Matteo Rovere con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, si gira tra Roma, Bologna e Rimini, e in questi giorni tanti curiosi hanno potuto constatare che le riprese sono iniziate proprio dalla spiaggia riminese, al bagno 66 e al Rockisland, il celebre locale sul porto canale. La storia è quella vera dei ‘terconauti’ Damiano e Margherita Tercon, fratelli riminesi protagonisti anche di Italia’s Got Talent e di una commedia teatrale di grande successo che vede anche la presenza del fidanzato di Margherita, Philipp Carboni. Il progetto dei terconauti è cresciuto negli anni anche grazie ai social e ora diventa un film interpretato da Matilda De Angelis, l’attrice bolognese che del talento e dell’espressività più naturale ha fatto il suo marchio di fabbrica. Ma un’altra donna la fa da protagonista in questo film da dietro le quinte: Vania Arcangeli, che ha curato la ricerca delle location locali, il casting con i figuranti e che grazie al prezioso supporto del Comune di Rimini e della Film Commission Emilia Romagna si sta prodigando con la passione che la contraddistingue, nel suo lavoro di location manager.

La riccionese, oltre ad aver contribuito con il suo lavoro a film come Da zero a dieci di Ligabue e C’è tempo di Veltroni, girati a Rimini, nel 1991 volò a Los Angeles per il casting del video di Alta marea, hit di Antonello Venditti. Il suo ruolo consisteva nel contattare varie agenzie di moda ma la parte più impegnativa fu reperire i permessi per girare le scene sulla celebre spiaggia di Venice. Poi arrivarono le selezioni di centinaia di modelle. Tutto come da copione finché entrò Angelina Jolie, nell’incanto dei suoi 16 anni, e presentandosi al casting acqua e sapone, jeans, maglietta e scarpe da ginnastica conquistò tutti. Naturalmente la Arcangeli la selezionò.

Rosalba Corti