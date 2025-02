Ciak sotto la telecamera . Louis Dassilva cammina mentre Valeria lo osserva

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli

"Sembra di essere a teatro". I residenti di via del Ciclamino si sporgono dai balconi degli appartamenti, come spettatori dal loggione. Guardano giù, in basso, la piazza trasformata in un set, per l’ultima puntata – quella più attesa – del delitto di Pierina Paganelli: del giallo che da oltre un anno e mezzo tiene l’Italia intera con il fiato sospeso. Giù, in basso, ci sono i giornalisti, le telecamere, i curiosi e un carnevale di colori fatto dal blu delle auto della polizia, il bianco e il rosso delle bandelle che cinturano il quartiere e dei coni che disegnano un percorso immaginario sull’asfalto.

Lassù, invece, in ‘piccionaia’ il pubblico di residenti assiste all’incidente probatorio sulla cam3 della farmacia San Martino, trasformato per l’occasione in show mediatico trasmesso in diretta alla Tv. C’è anche lei, Valeria Bartolucci, gli occhi incollati sulla strada di accesso al condominio. Fuma nervosa una sigaretta dopo l’altra, avvolta in una coperta, e il cuore ha un sussulto quando da sotto il porticato vede comparire il marito, Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli e uscito ieri dal carcere solo per sottoporsi all’esperimento voluto dal gip Vinicio Cantarini.

È sempre il solito Louis, longilineo, meno robusto di come lo aveva descritto qualcuno dopo l’ultima udienza in tribunale di lunedì scorso. L’attesa è palpabile. Uno dopo l’altro, fanno il loro arrivo gli ’attori protagonisti’ di questa fiction noir in salsa riminese. Sfilano tra i cameraman e i cronisti, i furgoni della polizia penitenziaria e i condomini con gli smartphone spianati: Louis Dassilva, naturalmente, il pm Daniele Paci, gli agenti della squadra mobile guidata dal commissario capo Marco Masia, avvocati, periti, consulenti. Alle 15.30 il sipario si alza e i televisori di mezza Italia si sintonizzano su via del Ciclamino. Comincia la “camminata”: Louis – maglia bianca, pantaloni scuri, scarpe da ginnastica, una maglietta al braccio sinistro – sfila per primo davanti all’occhio meccanico della telecamera, facendo lo slalom tra i coni, seguendo la traiettoria invisibile compiuta dalla sagoma misteriosa, inquadrata dalla stesa telecamera alle 22.17 del 3 ottobre 2023, pochi minuti dopo il delitto.

Avanti e indietro, dal porticato al palazzo del civico 31. La cam3 registra, memorizza, cristallizza le movenze, l’andatura, la velocità delle falcate che misurano l’asfalto e – particolare determinante – la torsione del braccio, oltre al colore della pelle. Immagini da vivisezionare, piccoli particolari, minuscoli dettagli che dovranno essere messi in comparazione con il video definito come ’prova regina’ dell’accusa: con quei pochi fotogrammi in cui gli inquirenti avrebbero riconosciuto l’assassino di Pierina rientrare nel condominio dopo le 29 coltellate inflitte nel garage. Louis cammina spedito, non esita nemmeno per un secondo, guarda dritto davanti a se. Valeria invece guarda in basso e si capisce che vorrebbe dire qualcosa al marito, ma si trattiene, a fatica, sporgendosi dalla ringhiera, novella Giulietta sul balcone, mentre una pioggerella fine bagna via del Ciclamino. Avanti e indietro. Avanti e indietro per una ventina di volte.

Louis è al centro del mondo. Poi gli viene chiesto di indossare un piumino verdognolo. I periti effettuano delle misurazioni mentre resta fermo sotto l’obiettivo. Poi di nuovo lo fanno camminare, questa volta un tragitto più breve. E si ricomincia, ma questa volta al posto di Louis c’è Emanuele Neri, il vicino di casa che afferma di essersi riconosciuto nel video della cam3. Anche lui sfila sulle orme di Dassilva e del presunto killer. La seconda parte dell’esperimento si è poi svolta a partire dalle 20, col buio, quando Dassilva è tornato a sfilare con un copricapo grigio e un paio di occhiali da lavoro. Alle 20.30, poi, soddisfatte le richieste del super perito, Dassilva è stato di nuovo scortato in carcere dalla polizia penitenziaria. Al suo posto, è stato di nuovo il turno di Neri fino alle 21. E quindi, fino al termine dell’esperimento alle 22, dei sei figuranti.