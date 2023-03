’Ciao Italia’, resta fino a fine mese la mostra sull’emigrazione

La mostra "Ciao Italia! Un secolo d’immigrazione italiana in Francia" è stata prorogata fino al 31 marzo. Ideata dal Museo nazionale di storia dell’immigrazione di Parigi e coordinata da ‘Institut français’, la mostra è allestita negli spazi dell’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Rimini, in viale Regina Margherita, anche grazie alla collaborazione di Alliance Française, associazione francofona molto attiva nel Riminese.

La mostra allestita consta di un itinerario geografico, socio-economico e culturale, utile per capire il percorso degli immigrati italiani in Francia nel periodo che va dal Risorgimento agli anni della Dolce Vita.

Attraverso 16 pannelli il visitatore effettua un viaggio alla scoperta del fenomeno dell’immigrazione d’Oltralpe: tra l’800 e il 900 infatti circa 26 milioni di italiani emigrarono per motivi sia economici che politici, dando vita alla comunità di stranieri più numerosa della Répubblique.

Gli immigrati italiani affrontarono l’integrazione anche tra diffidenza, desiderio, violenze, passioni e rifiuti, ma costituendo instancabilmente una forza lavoro indispensabile per il Paese. Insomma, "Ciao Italia!" evidenzia il fenomeno migratorio e sottolinea con forza l’apporto degli italiani alla società e alla cultura francese.

La mostra si inserisce nel progetto "Passaporto per il futuro", finanziato dall’Ambasciata di Francia nell’ottica di offrire continuità nello studio della lingua e nell’orientamento per gli alunni attraverso laboratori ludici e pillole video in lingua, per stimolare l’interesse verso la cultura francofona.

