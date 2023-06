’Ciapa la galeina’ da tormentone estivo a libro Betobahia: "Parte del ricavato agli alluvionati"

Un libro per celebrare i 20 anni di Ciapa la Galeina, la canzone in dialetto romagnolo piu famosa del mondo. Seconda fatica editoriale per Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia. Il re dei tormentoni estivi, originario di San Mauro Mare, ha scritto e lanciato la celebre filastrocca ’latino-romagnola’ nel 2003. Nel 2014 la canzone è stato dichiarata - con tanto di certificazione - ’Patrimonio Culturale del Dialetto della Regione Emilia Romagna’.

La hit è diventata negli anni un vero e proprio brano cult, una sorta di inno nazionale della nostra musica folkloristica rivisitata in chiave moderna. Il brano è stato utilizzato in molte scuole dell’infanzia come contenuto didattico per mantenere vivo il nostro dialetto in questi tempi di globalizzazione culturale. Per Beto si tratta della seconda fatica letteraria dopo che, nel 2016, aveva scritto Ciapa la galeina - Missione Romagna, viaggio artistico fra Italia e Brasile (Nuanda editrice). Il nuovo libro racconta le genesi del brano (dall’ispirazione al primo coccodè) ma anche alcune tappe inedite della vita di Betobahia. Ma la grande protagonista del libro è la canzone che, in questi 20 anni, ha dichiarato oltre 600.000 copie stampate. Il libro sarà proposto con in allegato il cd Forza Emilia Romagna, parte dei proventi a sostegno degli alluvionati.