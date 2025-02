Ciavatta diventa cavaliere della Repubblica: “Da 25 anni aiuto chi soffre di disturbi alimentari”

Rimini, 2 febbraio 2025 – “Quando l’altro ieri mi hanno cercato dal Quirinale per dirmelo, inizialmente ho pensato a uno scherzo. Invece è tutto vero!”. Tra i nuovi Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella c’è anche lei, Chiara Ciavatta, riminese di 50 anni, da quasi 25 impegnata ad aiutare chi soffre di disturbi alimentari.

Chiara, che si è fatta conoscere attraverso un blog – con cui continua tuttora a dare consigli – dal 2004 gestisce a Rimini ’MondoSole’, il centro specializzato nella cura dei disturbi alimentari da lei fondato.

Il Presidente Mattarella l’ha nominata cavaliere al merito “per l’aiuto alle persone e alle loro famiglie che vivono la difficilissima problematica dei disturbi alimentari”. Il 26 febbraio la cerimonia al Quirinale, insieme agli 30 premiati.

Lei ha già avuto altri riconoscimenti. Questo se l’aspettava?

“No. Ancora non mi rendo conto. Quando mi hanno chiamato pensavo fosse uno scherzo... Ma poi ho capito che facevano sul serio. Sono felice. E sgomenta”.

Nelle motivazioni sì dà grande importanza al suo blog.

“È partito tutto da lì. L’ho aperto nel 2001, poco dopo essere guarita. Ho deciso di raccontare la mia storia e di metterci la faccia perché i disturbi alimentari non venivano affrontati per quel che sono, con il giusto approccio”.

Per quanti anni è stata malata?

“Oltre 14. I sintomi più gravi sono comparsi che avevo 11 anni, ma in realtà stavo male già da prima. Ho avuto di tutto: anoressia, bulimia, binge eating disorder (disturbi da alimentazione incontrollata). Problemi accompagnati da atti di autolesionismo e depressione. A 18 anni ho tentato anche di suicidarmi: mi hanno preso per i capelli”.

Com’è guarita?

“Ho affrontati vari percorsi. Sono state più volte in ospedale e in comunità. Pian piano, grazie a un forte lavoro introspettivo, ho trovato finalmente la strada giusta, quella che faceva per me”.

Ed è nato il blog...

“Sì. Avevo 26 anni e lavoravo come impiegata. Ho tirato fuori la mia storia per aiutare chi soffre. Il blog è diventato subito molto seguito, tante persone si sono rivolte a me e ho iniziato ad aiutarle, da volontaria. Le incontravo a casa, nei bar, in stazione... Nel 2002 ho scritto un libro insieme a David De Filippi in cui ho raccontato la mia vita, compresa la violenze subita. Ho cominciare a fare corsi per diventare operatore sociale e nel 2004 insieme a Matteo Mugnani, bravissimo psicologo che poi sarebbe diventato mio marito, abbiamo aperto a Rimini il centro ’MondoSole’”.

Come funziona il centro?

“Abbiamo un’equipe clinica con 4 persone diretta da Fiorella Nikolla, e poi decine di professionisti e volontari che collaborano insieme a noi. Il nostro è un centro privato, con rette molto basse affinché siano accessibili a tutti. Arrivano pazienti da tutta Italia”.

I disturbi alimentari colpiscono più gli uomini o le donne?

“Le donne sono oltre il 90% dei casi che trattiamo, ma la percentuale degli uomini è in aumento. Guai a pensare che i disturbi alimentari riguardino solo gli adolescenti: abbiamo in cura persone di ogni età, anche 80enni”.

Quante persone ha curato nel corso di tutti questi anni?

“Migliaia, grazie a Matteo, Fiorella e a tutto lo staff. Mio marito è morto esattamente 7 anni fa per una grave forma di leucemia. È stato il grande amore della mia vita”.

Perché ha scelto di chiamare il centro ’MondoSole’?

“Perché sul blog mi firmo ChiaraSole. A 18 anni, dopo il tentato suicidio, mi sono tatuata un sole come simbolo di rinascita: da allora tutti mi chiamano così”.