Ciavatta nominata Cavaliere: "Mattarella mi ha ringraziato per le tante persone che aiutiamo"

"Complimenti Chiara, continua così. Perché i disturbi alimentari sono diventati una problematica grave e sempre più frequente...". Parola di presidente. Con queste parole ieri Sergio Mattarella ha incoraggiato la riminese Chiara Ciavatta ad andare avanti con la sua attività, mentre le conferiva la medaglia di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica. La Ciavatta è stata premiata al Quirinale, insieme alle alle altre persone insignite dalle onorificenze assegnate dal Presidente della Repubblica.

La Ciavatta, 50 anni, è stata nominata cavaliere "per l’aiuto offerto a persone e famiglie che vivono la difficilissima problematica dei disturbi alimentari". Chiara, che ha sofferto per tanti anni di disturbi alimentari e a 18 anni ha tentato il suicidio ("mi hanno preso per i capelli"), dopo essere guarita nel 2001 ha aperto un blog per raccontare la sua testimonianza e e aiutare altre persone. Nel 2004 ha fondato a Rimini ’MondoSole’, centro specializzato per curare e aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentari, che gestisce tuttora insieme a un’équipe di psicologi e medici. Al ’MondoSole’ ogni anno arrivano pazienti da tutta Italia. Un’esperienza che ha toccato profondamente il Presidente della Repubblica, che ha deciso di assegnare alla Ciavatta il titolo di cavaliere.

Che cosa vi siete detti ieri lei e Mattarella, durante la cerimonia?

"Si è congratulato, mi ha detto: brava, continua così. Ha ribadito l’importanza di combattere i disturbi alimentari, che purtroppo sono sempre più diffusi: oggi in Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone".

Il momento più emozionante?

"Sicuramente quando ha stretto la mano a ciascuno di noi premiati e ci ha guardato negli occhi. Un’emozione indescrivibile. Mattarella ha uno sguardo dolcissimo, i suoi occhi parlano per lui. E il suo discorso ieri, fatto a braccia, è stato profondo e commovente. è stata una giornata indimenticabile".

C’era qualcuno dei suoi cari ieri al Quirinale ad assistere alla cerimonia?

"Sì, erano presenti mio fratello e il mio compagno. Si sono commossi. E poi mi hanno chiamato in tanti, quando hanno visto la mia foto con Mattarella. Bellissimo. Così come è stato bellissimo, in queste settimane, ricevere ringraziamenti e complimenti di molte delle persone che sono state in cura a ’MondoSole’".

Manuel Spadazzi