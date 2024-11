Cibo della tradizione a quintali. Missione alla fiera di Colmar

Pronti a prendere i turisti per la gola. Conto alla rovescia per la Fiera di Colmar, nell’Alsazia francese (dal 9 all’11 novembre). Con la ’spedizione’ di Bellaria Igea Marina partiranno – segnalano da Fondazione Verdeblu – 500 bottiglie di Sangiovese e materie prime per produrre 1000 coni gelato artigianale, circa 10 chilogrammi di Grana e 30 chili tra squacqueronee

mozzarella, 50 chilogrammi di pesce da friggere e 20 chilogrammi di prosciutto crudo, "oltre a tanti altri prodotti". "Una Fiera storica, quella del Sitv Colmar, in cui Bellaria Igea Marina con i suoi operatori è da sempre protagonista attraverso la promo commercializzazione e l’animazione che svolge". Così il sindaco Filippo Giorgetti sottolinea l’importanza che il Salonte del turismo e dei viaggi esprime per la città di Panzini. "Uno stretto rapporto istituzionale – prosegue – costruito in tanti anni dall’amministrazione comunale e Fondazione Verdeblu, ci lega alla direzione del Sitv ed anche al Comune di Colmar; questo permette una visibilità ulteriore, rispetto a quella fieristica, per la città di Bellaria Igea Marina verso i residenti alsaziani. Ne è dimostrazione il fatto che da anni, i turisti provenienti dall’Alsazia premiano la nostra destinazione turistica: un rapporto dunque su cui è importante continuare ad investire e lavorare nell’interesse e per la crescita della nostra città".

L’appuntamento annuale a Colmar è di grande rilevanza, infatti il Sitv consiste nel la fiera turistica più importante della regione del Grand Est e si colloca tra le 7 fiere del settore più importanti in Francia: capace di raccogliere un ampio bacino di visitatori francesi e delle limitrofe zone di Germania, Svizzera e Lussemburgo. Sono attesi circa 25.000 visitatori.