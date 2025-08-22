Cibo di strada, musica e sport la ricetta vincente del weekend

Sport e cucina nel fine settimana di Misano. Cibo di strada, musica, intrattenimento e attività fisica sono gli ingredienti del weekend. Da ieri a domenica, al Parco Mare Nord, arriva l’International Street Food. Ogni giorno, dalle 18 a mezzanotte, sarà possibile assaggiare cibo di strada internazionale, birra artigianale prodotta da microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione italiana.

Questa sera in piazza Repubblica, per il penultimo appuntamento di ‘Friday Night’, la Vasco Rossi Tribute Band proporrà ‘Roxy Bar’, un viaggio nei successi del cantautore di Zocca.

Sempre oggi alle 21,30, nel parco del Sole di Misano Brasile, sarà tempo di Family Night, mentre a Portoverde, in piazza Colombo, è in programma il talk show a cura dell’associazione Per la difesa del mare ‘I Giovani, vecchi leoni dagli anni ’60 in poi…’.

Infine, domenica, prenderanno il via i campionati Nazionali di pattinaggio artistico di AiCS. Per 16 giorni Misano tornerà ad ospitare la 49esima edizione della rassegna nazionale ‘Memorial Sandro Balestri’. Sono attesi più di 5mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a 154 società affiliate AiCS e provenienti da 15 differenti regioni.