Ciclabile in via dei Gelsi: "Tagli alla vegetazione"

L’amministrazione comunale risponde ai suoi cittadini dopo alcune polemiche per la viabilità in via Toscanini e sul tema della sicurezza della pista ciclabile nella vicina via Dei Gelsi (in foto). Il progetto di riqualificazione di via Toscanini è stato al centro di un incontro qualche giorno fa fra la sindaca Franca Foronchi, l’assessore Claudia Gabellini, il dirigente Riccardo Benzi e alcuni rappresentanti di cittadini che abitano nel quartiere interessato da tali problematiche. "Siamo tutti consapevoli – spiega la sindaca Franca Foronchi – che i lavori di ampliamento della zona artigianale creano disagio per il transito dei mezzi. Ma sono lavori e disagi che saranno ampiamente ripagati dalla realizzazione della rotatoria e di un’apertura su via Mercadante che ridurrà il traffico su via Toscanini. Questa nuova urbanizzazione produttiva porterà alla collettività anche un parco pubblico di circa 16mila metri quadrati. Sono problematiche che abbiamo già affrontato in diversi incontri con i residenti e come amministrazione siamo sempre pronti all’ascolto e al confronto con i cittadini". Poi sulla pista ciclabile: "Per quanto riguarda la vegetazione su via dei Gelsi – ribadisce l’amministrazione comunale – i cittadini hanno ragione ed è già in programma il taglio del verde. La sicurezza in tema di viabilità, sia ciclistico che veicolare, per la nostra Amministrazione è una priorità. Si tratta solo di tempi tecnici che cadenzano il piano dei lavori". Nei prossimi giorni i cittadini attendono tali interventi in una zona periferica ma molto viciina a aziende e posti di lavoro.

lu.pi.