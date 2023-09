"Ciclabile pericolosa per i bimbi. Il Comune intervenga subito"

Santarcangelo può da anni fregiarsi del riconoscimento di ’Comune ciclabile’, per le sue piste ciclabili e gli interventi sulla mobilità dolce. Ma "la mobilità sostenibile non può essere soltanto uno slogan – attacca Daniela Borghesi (nella foto), la coordinatrice di Fratelli d’Italia d Santarcangelo – Fuori dal centro le piste ciclabili sono spesso sporche e si presentano frammentate e non sicure".

In questo senso "esemplare è il caso di via Vecchia Marecchia – sottolinea la Borghesi – Qui le famiglie non possono raggiungere in sicurezza il centro, a piedi e in bicicletta. Non solo qui manca, completamente, un tratto di pista ciclabile. Anche l’attraversamento pedonale è molto pericoloso a causa dell’alta velocità con cui sfrecciano le auto dirette verso Santarcangelo". Da qui l’appello di Fratelli d’Italia: "Auspichiamo un intervento rapido e integrale, che possa risolvere la situazione". Come? Per la Borghesi una soluzione è "un semaforo pedonale che consenta finalmente ai residenti, e in particolare a bambini e anziani, di potersi spostare senza più pericoli. Ci aspettiamo inoltre che venga completata la manutenzione dei tratti già esistenti".