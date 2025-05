Ciclista 55enne grave: l’appello della sorella

È ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Bufalini di Cesena un ciclista riminese di 55 anni, vittima di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla pista ciclabile di via Ennio Coletti, all’altezza dell’incrocio con via Monferrato.

L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro con un’altra bici, ma le circostanze dell’accaduto restano ancora poco chiare. A lanciare un accorato appello è la sorella del ferito, che ha affidato ai social il suo messaggio: "Io e la mia famiglia chiediamo a chiunque abbia visto l’incidente di contattarci. È successo tra mezzanotte e mezzanotte e un quarto, proprio sulla ciclabile all’angolo tra via Ennio Coletti e via Monferrato".