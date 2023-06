Ciclista in coma, è giallo a Rimini: "È stato investito o pestato"

Rimini, 15 giugno 2023 – Avrebbe dovuto essere una domenica come tante quella del 7 maggio scorso per Giuliano Saponi, 53enne riminese residente in via Coriano. Invece, aleggia il giallo intorno a quanto accaduto all’uomo che quel giorno, intorno alle 5.20 di mattina, uscito di casa per dirigersi in bicicletta all’inceneritore di Coriano, dove lavora, è stato trovato in fin di vita a una cinquantina di metri da casa, all’altezza del civico 151 di via Coriano. Proprio lì Saponi è stato ritrovato, grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, agonizzante accanto alla bicicletta con la quale era uscito e avrebbe dovuto raggiungere il posto di lavoro. Il 53enne è stato trovato a bordo strada, solo, con gravissime lesioni e multiple fratture: le più gravi al volto e al cranio. Ferite serissime e tali per le quali Saponi portato in condizioni disperate all’ospedale Infermi, si trova tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione. Il 53enne sta lottando tra la vita e la morte da oltre un mese.

Le lesioni riportate da Saponi però non sarebbero compatibili con una normale caduta autonoma dalla bici. Bensì farebbero pensare ad uno scontro con un altro veicolo che a velocità elevata stava percorrendo la via Coriano prima di colpire violentemente il 53enne. Oppure, ferite che l’uomo potrebbe avere riportato a seguito di una violenta aggressione. Questo è quanto la famiglia di Saponi ora chiede di scoprire alla Procura. Rivolgendosi agli avvocati Marco e Monica Lunedei, i familiari del 53enne hanno dunque portato i fatti all’attenzione della Procura, nella persona dello stesso procuratore capo Elisabetta Melotti. Dopo l’input giunto dai legali, è stato quindi aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti, per il reato di lesioni gravi. L’indagine, affidata alla polizia stradale sotto il coordinamento del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, è ora in moto e si sta concentrando su alcuni filmati delle videocamere di sorveglianza della zona di cui sono state acquisite le immagini, così come è stato posto sotto sequestro il veicolo utilizzato da Saponi quella mattina.

Quelle che ancora manca all’appello però sono le testimonianze di ciò che è accaduto al 53enne. Decisive, per ricostruire la dinamica e capire come è rimasto gravemente ferito. Motivo per cui sono gli stessi avvocati della famiglia a chiedere, con un appello, "a chiunque avesse informazioni utili, di mettersi in contatto con lo studio legale Lunedei, al numero 0541.793211, per aiutare a fare luce sulla tragedia che ha colpito i familiari di Saponi".