Ciclista morta, colpa di un’auto parcheggiata

La macchina posteggiata in una strada del centro storico di Rimini, diventata poi teatro di un incidente mortale tra due ciclisti. A perdere la vita nello scontro, avvenuto poco più di due anni fa, era stata una donna sammarinese di 55 anni, in sella ad una bicicletta a pedalata assistita appena presa in prova da un negozio. Il conducente di quella macchina, che secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe stata parcheggiata ad una distanza inferiore ai 5 metri dall’incrocio, limitando in questo modo la visuale di entrambi i ciclisti e impedendo loro di accorgersi in tempo del pericolo, dovrà ora affrontare un processo per omicidio stradale. Ieri mattina il gup del tribunale di Rimini ha infatti rinviato a giudizio l’automobilista di 30 anni, difeso dall’avvocato Luca Greco. Dovrà comparire davanti al giudice monocratico il 5 giugno prossimo.

L’incidente risale all’11 novembre del 2020, quando in una via del centro storico la 55enne – che si era appena recata in un negozio dove le era stata data in consegna una bici a pedalata assistita per una prova in vista di un possibile acquisto – aveva finito per scontrarsi con un ciclista che proveniva dalla direzione opposta. Un impatto violentissimo, con la donna che era stata sbalzata a terra. Immediati i soccorsi. Le condizioni della ferita erano subito apparse particolarmente gravi, tanto che si era deciso di ricoverla d’urgenza in pronto soccorso. Per quasi quaranta giorni, la 55enne aveva continuato a lottare tra la vita e la morte, ma alla fine il suo cuore aveva smesso di battere a causa delle ferite e dei traumi riportati in quello scontro e i sanitari si erano dovuti arrendere. I rilievi si erano concentrati fin da subito sull’auto parcheggiata lungo la via in cui era avvenuto l’incidente.

Un posteggio che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato troppo ravvicinato all’incrocio, ostruendo di fatto la visuale e impedendo ad entrambi i ciclisti di vedersi reciprocamente, frenando in tempo per evitare la collissione. Stando agli accertamenti emersi durante la ricostruzione dell’incidente, la ciclista si sarebbe immessa nella via contromano e senza rispettare lo stop, motivo per il quale le sarebbe stata riconosciuta una parte di responsabilità dell’incidente. Quel giorno la donna si era presentata in un negozio di biciclette con l’intento di acquistarne una a pedalata assistita: il venditore, prima di procedere all’acquisto, le aveva però permesso di fare un giro nei dintorni per testare la funzionalità del mezzo.