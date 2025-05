Oliver Stacchini era residente a Bellaria Igea Marina, da dove era partito ieri per un’escursione ciclistica con alcuni amici. Un pomeriggio di relax terminato in tragedia quando Stacchini è stato colto da un malore mentre stava percorrendo la Marecchiese, in località Pietracuta.

Oliver Stacchini era persona molto conosciuta e stimata a Bellaria Igea Marina, un appassionato di ciclismo esperto, che aveva già partecipato ad eventi sportivi con il Giro della Romagna. Lascia la moglie e due figlie.