Ciclista scivola dall’argine, lievi ferite

Grande paura per un giovane ciclista coinvolto in un incidente avvenuto l’altra notte a San Giuliano Mare.

L’allarme è scattato attorno alle 2, facendo accorrere sul posto i mezzi del 118 e le squadre dei vigili del fuoco.

A quell’ora il ciclista stava percorrendo la ciclabile che costeggia il Marecchia. Arrivato all’altezza del ponte di via Coletti, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe però perso il controllo della sua due ruote, cadendo quindi nella scarpata e terminando la propria corsa contro la recinzione di un condominio, il tutto a due passi dal letto del fiume.

Ad intervenire sono stati gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini, con una squadra abilitata al soccorso alpino fluviale.

Il luogo in cui era caduto il giovane ciclista è stato raggiunto con l’ausilio del gommone e il ragazzo è stata recuperato e portato indietro in sicurezza. A quel punto i vigili del fuoco hanno affidato il ferito alle cure del personale sanitario del 118. In un primo momento si era temuto che la caduta potesse avergli causato dei gravi traumi, ma a seguito di accertamenti le sue condizioni di salute sono apparse meno gravi di quanto preventivato. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato comunque accompagnato in pronto soccorso per esami con un codice di media gravità. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

(foto Migliorini)

l. m.