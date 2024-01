Ciclista travolto e ucciso. Alla famiglia 700mila euro

ll 19 agosto scorso i soccorritori lo avevano trovato steso sull’asfalto nella rotatoria davanti alla chiesa di San Nicolò, accanto alla sua bicicletta a pedalata assistita. Quarto Grassi, 78 anni, era deceduto cinque giorni dopo all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena a causa dei traumi riportati nella caduta. In un primo momento l’incidente sembrava riconducibile a un malore: l’ipotesi era che l’anziano ciclista si fosse sentito male mentre procedeva in direzione di Ravenna, cadendo a terra. Gli agenti della polizia locale di Rimini hanno però compiuto una serie di accertamenti più approfonditi. Facendo finalmente venire a galla la verità: si è così scoperto che Grassi è stato vittima di un pirata della strada, che dopo averlo travolto in auto, si è allontanato facendo perdere le sue tracce. La giustizia si prepara ora a presentare il conto ad un 25enne di origine africana (difeso dall’avvocato Nicolò Nadir Durzì) accusato di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso del ferito.

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta, ha chiesto il rinvio a giudizio dell’indagato, identificato grazie alle indagini svolte dagli agenti della polizia locale di Rimini. Sarà quindi il gup, nel corso dell’udienza preliminare, a decidere se rinviarlo o meno a giudizio. I parenti della vittima con ogni probabilità non si costituiranno parte civile in un eventuale procedimento. La compagnia di assicurazione della Lancia Y condotta dalla 25enne, intestata ad una terza persona, ancora prima dell’esito dell’attività di indagine, ha provveduto a liquidare il danno, per un valore stimato in 700mila euro.

L’allarme era scattato attorno alle 14: il 78enne, che proveniva dalla stazione in sella ad una bicicletta a pedalata assistita, si era immesso nelle rotatoria posta all’incrocio tra le vie Ravegnani, Graziani, corso Papa Giovanni XXIII e piazzale Cesare Battisti. A un tratto, stando ad una prima ricostruzione compiuta dal personale della polizia locale di Rimini, alle sue spalle sarebbe spuntata una macchina che avrebbe occupato la corsia riservata agli autobus affiancando sul lato sinistro il ciclista. Il contatto con la macchina ha quindi sbalzato dalla sella il 78enne, che nell’impatto con l’asfalto ha riportato lesioni e ferite che nel giro di cinque giorni avrebbero causato il suo decesso. Stando a quanto emerso, il conducente dell’auto, dopo aver provocato l’incidente, si sarebbe fermato alcuni metri più avanti, per poi tornare indietro a piedi, dare un’occhiata in giro e allontanarsi nuovamente sparendo nel nulla.