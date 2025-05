Ciclista travolto sulla Consolare. Il ’pirata’ chiede scusa ai familiari ma ora rischia il rinvio a giudizio

La storia di Stefano Michi si era interrotta sulla Consolare. In una mattina di metà aprile dell’anno scorso quando, in sella alla sua bicicletta rossa, l’artigiano sammarinese in pensione si stava dirigendo a casa, a Dogana, dopo un’escursione di svago. E fu proprio nel territorio di Cerasolo Ausa, sul versante italiano del confine con la Repubblica, che però la vita di Michi è stata interrotta: travolta e spazzata via sull’asfalto da una Chevrolet che a tutta velocità stava viaggiando sulla SS72 in direzione Repubblica di San Marino. Fu in quella occasione, infatti, che un altro sammarinese di 38 anni – ora difeso dagli avvocati Martina Montanari ed Elia Fabbri –, lo investì e uccise colpendolo con la propria automobile.

Secondo le ricostruzioni fatte in sede di indagine dalla Polstrada di Rimini, il 38enne in quell’occasione era stato visto procedere prima a ’zig-zag’ sulla Consolare e quindi invadere completamente la banchina a destra, dove in quel momento viaggiava per l’appunto Michi. L’impatto fu inevitabile e il ciclista venne violentemente tamponato dall’auto in corsa riportando un trauma cranico mortale dopo la rovinosa caduta. A nulla infatti servì l’immediato ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove in Rianimazione il 63enne artigiano in pensione smise di lottare poche ore dopo l’incidente. L’automobilista però anziché arrestare la propria corsa e soccorrere il ciclista colpito, rimise in moto l’auto e si dileguò oltrepassando il confine e tornando a casa propria lasciando Michi agonizzante sull’asfalto. L’uomo fu infatti ritrovato dalle forze dell’ordine sammarinesi nel proprio garage, ancora in stato di choc.

Come appurato in sede di indagine, il 38enne ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso al momento dello schianto fatale era sotto effetto di sostanze stupefacenti, tanto che già da dopo l’investimento mortale l’indagato era stato preso in carico da una comunità di recupero, dove si trova tuttora. Lo stesso indagato, poco tempo dopo il tremendo investimento, si era anche scusato con i familiari della vittima, chiedendo perdono per aver provocato la morte – questa l’ipotesi d’indagine – del ciclista 63enne, molto noto sul Titano per i suoi diorami della Natività realizzati e decorati a mano.

Adesso, per l’automobilista sammarinese indagato è infine arrivata la richiesta di rinvio a giudizio da parte dell’autorità giudiziaria italiana, con tanto di fissazione dell’udienza preliminare per il prossimo 27 maggio, quando l’uomo dovrà rispondere appunto alle accuse di omicidio stradale e per l’omissione di soccorso.