Ciclista trovato ferito nel fosso: caccia al pirata

L’hanno trovato ferito e svenuto nel fosso sul ciglio della strada. E il sospetto che a causare la caduta dell’uomo, un 77enne di Santarcangelo che stava pedalando con la sua bici da corsa, sia stato un pirata della strada. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina verso le 10,30 in via Savina, gli agenti di polizia locale di Santarcangelo stanno indagando nel tentativo di ricostruire quanto è accaduto e individuare l’eventuale colpevole. I vigili lanciano un appello: "Chiunque è in possesso di informazioni utili sull’incidente, è pregato di rivolgersi al comando". E anche i familiari hanno fatto un appello sui social, per trovare testimoni. "Mio zio non ricorda nulla: aiutateci a scoprire cosa gli è accaduto", dice il nipote Mirko. L’uomo, che nella caduta ha riportato una frattura alla clavicola e ha anche 4 costole incrinate, non ricorda nulla. Per il momento gli agenti non escludono alcuna ipotesi. Sulla sua bicicletta non sono stati trovati segni di urto con altri veicoli. Ma è probabile che il ciclista 77enne sia caduto per colpa di un’auto che lo ha toccato o gli ha tagliato la strada, facendogli perdere l’equilibrio.

Di sicuro, chiunque sia stato non si è fermato a prestare i soccorsi all’uomo. L’incidente è avvenuto all’altezza del numero civico 1541 di via Savina, a poche centinaia di metri dalla rotatoria con la Marecchiese. Via Savina è una strada molto frequentata dai ciclisti. Ma è anche una strada tra le più pericolose, dove tanti automobilisti non rispettano i limiti di velocità. E proprio via Savina è una delle strade in cui il Comune ha deciso di installare (i lavori sono in corso in questi giorni) uno degli 8 nuovi Velocity, gli impianti predisposti per fare i controlli con gli autovelox. Una decisone presa anche in seguito alle numerose segnalazioni da parte dei residenti. L’incidente capitato al ciclista 77enne a Santarcangelo ricorda quello accaduto un anno fa a Rimini a Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, la donna uccisa a coltellate nel garage di casa. La mattina del 7 maggio Saponi fu trovato agonizzante lungo la strada. È stato in coma per diverse settimane, porta ancora i segni dell’incidente. L’ipotesi della Procura è che sia stato colpito da un trattore.