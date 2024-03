Ciclisti e podisti sulle strade. Ecco come cambia la viabilità

In mille per la Strariccione. Questa mattina si correrà la competizione podistica con partenza da piazzale Ceccarini. Per garantire lo svolgimento in sicurezza verrà limitata la circolazione. La gara per buona parte si svolgerà su percorsi ciclabili. La durata dei possibili disagi sarà limitata visto che la corsa prenderà il via alle 9,30 e dovrebbe concludersi in un paio di ore. La partenza è in programma in piazzale Ceccarini, mentre l’arrivo è previsto nel tratto a mare della ferrovia di viale Ceccarini. I partecipanti raggiungeranno il porto canale, imboccheranno viale Parini e proseguiranno sulla pista ciclabile del Lungomare della Libertà, prima, e della Repubblica, poi, in direzione sud per poi proseguire su viale Torino, . Poi prenderanno viale Bramante fino a viale Colombo, proseguendo nei viali San Martino e Gramsci, fino all’arrivo in viale Ceccarini. Dopo i podisti verrà il momento dei ciclisti.

Mancano pochi giorni alla Coppi e Bartali. Per consentire lo svolgimento della gara le strade andranno chiuse. I giorni da segnarsi sono il 20 e 21 marzo. Gli orari in cui il passaggio dei ciclisti provocherà limitazioni la traffico sono due, il primo al mattino dalle 10 alle 13 in entrambe le giornate, e il secondo al pomeriggio dalle 14 alle 16 solo nella giornata di giovedì. I viali interessati al mattino in entrambe le giornate saranno viale Milano, poi viale Torino dove transiterà il gruppo prima di risalire in viale da Verazzano e proseguire in viale Limentani fino ad arrivate alla statale 16. Il gruppo imboccherà la vecchia statale per dirigersi in viale Campania e proseguire in viale Abruzzi fino ad arrivare al confine con Misano in via Scacciano e via San Clemente. Al giovedì si aggiungeranno altri viali chiusi a Riccione nel primo pomeriggio, dalle 14 alle 16. Si tratta di viale Puglia, viale Calabria, via San Gallo e i viali Torino e Milano. Nella stessa giornata a Misano verranno interdette le vie San Clemente, Scacciano, Grotta e Tavoleto tra le 14,45 e le 15,45.